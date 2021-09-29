Çocuk doktorları İzmir’de buluştu

İZMİR Çocuk Sağlığı Derneği tarafından 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Doktor Behçet Uz Çocuk Kongresi İzmir'de Kaya İzmir Convention Center'de yapıldı. "Güçlü kemikler, sağlıklı çocuklar" temasıyla gerçekleşen kongrenin başkanlığını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Behzat Özkan yaptı. Bine yakın çocuk sağlığı ve hastalıkları hekiminin yer aldığı kongreye Polonya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya ve Almanya'dan da katılım sağlanırken, yurt içinden konularında uzman 187 çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimi de katılımcılarla güncel bilgileri paylaştı. 60 ana konunun masaya yatırıldığı kongrede, toplam 42 farklı başlıkta 92 konuyla ilgili oturum gerçekleşti.