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Haberler İzmir Hatalı basım 50 TL’nin değeri henüz bilinmiyor

Hatalı basım 50 TL’nin değeri henüz bilinmiyor

Hatalı basım 50 TL’nin değeri henüz bilinmiyor

29.9.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, market işletmeciği yapan 38 yaşındaki Gökhan Kazancı'nın elinde bulunan hatalı basım 50 TL görenlerin ilgisini çekiyor. Para eline geçtiğinde banknotun sahte olduğunu düşündüğünü belirten esnaf, "Ön yüzünün sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' rakamı yazıyor. Alıp, bankaya götürdüm. Yapılan incelemenin ardından sahte olmadığını öğrendim. Banknotlar piyasaya sürülürken tek tek kontrol ediliyormuş. Benzer hatalar çok nadiren yaşanıyormuş. Herhalde bu gözden kaçmış" dedi. Bazı meraklıların parayı görmek için işyerine geldiğini anlatan Kazancı, "Henüz ne fiyat belirledim ne de tam olarak satmaya karar verdim. Ortalama 70-80 bin lira değeri olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL

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