İzmir’den NASA ’ya bağlantı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda 'İlham Veren Buluşmalar' toplantılarının ilki gerçekleştirildi. Düzenlenen e-konferansta Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız liselilerle buluştu. Salonda İzmir Atatürk Lisesi'nden öğrenciler yer alırken, pek çok okuldan lise öğrencisi ise online olarak semineri takip etti. "Mars ve Mars'a Yolculuk" konulu e-konferansta gençler, merak uzay ve uzay çalışmalarıyla ilgili gelişmeler konusunda merak ettiklerini NASA'da görev alan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'a sordu. Yıldız ise gençlerin sorularına içtenlikle yanıt verdi. Konferans sonrasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Çocuklar ve gençlerin yarınlara tam donanımlı hazırlanması için çabalayacaklarını belirten Yentür, "İzmir'in dinamik, kültürel, sosyal, tarihsel ve akademik yapısı buna çok uygun. Bütün paydaşları bu işin içerisine katarak eğitim-öğretim sürecinde dinamik bir yapıyla başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.



HER AY GERÇEKLESECEK

İZMİR İl Milli Eğitim müdürlüğünce yürütülen ilham veren buluşmalar gerçekten alanında yetkin, sporda, sanatta, akedemik dünya ve bilimsel araştırmalarda yetkinlik sahibi ve uzun yıllar bu çalışmalara gönül vermiş öncü kişileri gençlerimizle buluşturuyoruz" diyerek sözlerine devam eden Yentür, "Burada onların zihin ve gönül dünyasında yeni pencereler açıyoruz. Ülkemizde ve dünyada bu alanda yetkinlik sahibi insanlarımızı aylık periyotlarla çocuklarımız ve gençlerimizle buluşturacağız" dedi

MERT ALPDÜNDAR