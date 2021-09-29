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Haberler İzmir Narlıdere’de Metro tünel inşaatı bitti

Narlıdere’de Metro tünel inşaatı bitti

Narlıdere’de Metro tünel inşaatı bitti

29.9.2021

İzmir'de, toplu ulaşımı rahatlatacak Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında inşaat çalışmalarının yüzde 82'si tamamlanırken, 14.5 kilometrelik ikinci ve son tünel F.Altay'dan Narlıdere'ye ulaştı. Fahrettin Altay ile Narlıdere hattını birleştiren 2. tünelin ışığa kavuşması Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda düzenlenen törenle ekranlara yansıtıldı.

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