Uyuşturucu baskınında silahlar da ele geçirildi

İZMİR Gaziemir'de polisin uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde, 2 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 20 bin 650 lira ele geçirildi. Beyazevler mahallesi ve Otokent'te 16 ayrı noktaya operasyon yapıldı. 650 gram skunk, 217 gram esrar, 247 gram metamfetamin, 146 sentetik hap, 2 pompalı tüfek ve fişekleri, 4 tabanca ve fişekler ile 20 bin 650 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı.