Aşı karşıtı çiftin pişmanlığı

Aşı karşıtlarının söylemlerinden etkilenerek aşı olmayı reddeden ve Kovid-19'a yakalanarak hastanede tedavi gören İzmirli çift, herkesi aşı olmaya davet etti. Tedavi gördükleri hastane odasında, açıklamalarda bulunan çift, yaşadıkları pişmanlığı anlatarak tedavinin ardından ilk olarak aşı yaptıracaklarını söyledi.

BEN YANDIM SİZ YANMAYIN

Karabağlar ilçesinde bir markette kasiyerlik yapan 37 yaşındaki Ömer Süzen ile 34 yaşındaki ev hanımı Pelin Süzen'e, Kovid-19 teşhisi kondu. Karantinaya alınan üç çocuklu çiftten önce Ömer Süzen sonra da eşi sağlık durumlarının kötüye gitmesi üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aynı odaya alınan Süzen çifti, doktorların uyguladığı solunum tedavisinin ardından sağlıklarına kavuştu. Pelin Süzen, yaptığı açıklamada, hastalığı ağır geçirdiğini, çocuklarının gözü önünde bayılınca yakınları tarafından hastaneye götürüldüğünü aktardı. Hastane sürecinin de zorlu geçtiğini ifade eden Süzen, "Kendi annem ve babama da 'bu aşıyı olmayın' demiştim. Onlar da olmadı. Şimdi herkese 'ben yandım, size bir şey olmadan siz gidin aşınızı olun' diyorum. İyileşme dönemimden sonra hemen aşı olmayı düşünüyorum. Kimse aşıdan korkmasın. Bu hastalığa yakalanmadan bazı şeyleri bilmiyor insan. Herkes aşısını olsun" şeklinde konuştu. İnternetteki paylaşımlar ve arkadaş çevresinden etkilenerek aşı olmak istemediğini belirten Ömer Süzen ise şöyle dedi: "Aşı olmadığım için şu an çok pişmanım. Ben Kovid-19'u mevsimsel bir virüs olarak değerlendirdim. Bu hastalığın bu kadar kötü olacağını düşünmüyordum."