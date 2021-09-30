CHP’li Karşıyaka Belediyesi bir telefonla işine son verdi

Karşıyaka Belediyesi'ne ait Kent A.Ş.'ye 2 ay önce engelli kadrosundan hizmet personeli olarak işe alınan 1 çocuk annesi Aysel Ubuz (48), bir telefonla işten çıkartıldığını iddia etti.



BUGÜN SON GÜNÜNÜZ!

Belediye şirketinden bir yetkilinin arayarak, 'Bugün son gününüz işinize son verdik' denilerek işten çıkartıldığını öne süren Ubuz, "Bakmak zorunda olduğum bir çocuğum var. Tek amacım Başkanımız Cemil Tugay'a sesimi duyurmak. İşimi geri istiyorum" dedi. Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'nin Girne Caddesi'ndeki 'Kültürpark Engelsiz Kafe' isimli işletmesine geçen Ağustos ayında engelli kadrosundan hizmet personeli olarak işe alındığını anlatan Aysel Ubuz, önceki gün işyerinden gelen telefonla yıkıldığını söyledi. Telefondaki şirket yetkilisinin kendisine 'Bugün son gününüz, işinize son verdik' diyerek bir telefonla işine son verdiğini iddia eden Ubuz, "Ben kalp ve tansiyon hastasıyım. Bakmakla yükümlü olduğum bir lise öğrencisi çocuğum var. İnanın işime hep dört elle sarıldım. İş yerinde disiplinsiz bir davranışım ya da yüz kızartıcı hiçbir suçum olmadı ama iki aydır çalıştığım yerden bir anda çıkartıldım. Amacım Başkanımız Cemil Tugay'a sesimi duyurmak. İşimi geri istiyorum çünkü çalışmaya mecburum" diye konuştu.



6 AYI BİLE BEKLEMEDİLER

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre Aysel Ubuz'un İŞKUR aracılığı ile 6 aylığına geçici olarak işe alındığı, belediye şirketinin açtığı kafenin ekonomik açıdan zarar etmesinden dolayı talihsiz kadının işine 6 ay dolmadan işine son verildiği öğrenildi.

METİN BURMALI