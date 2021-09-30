ESHOT otobüsü şoförü Hüseyin Buyruk, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. ESHOT'un Gümüldür biriminde hat şoförü olarak çalışan Hüseyin Buyruk, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya alındı. Durumu ağırlaşması üzerine hastaneye kaldıran Buyruk'tan bugün acı haber geldi. Buyruk'un amansız ölümü ailesini, sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu.
ESHOT şoförü korona kurbanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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