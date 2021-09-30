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Haberler İzmir ESHOT şoförü korona kurbanı

ESHOT şoförü korona kurbanı

ESHOT şoförü korona kurbanı

30.9.2021

ESHOT otobüsü şoförü Hüseyin Buyruk, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. ESHOT'un Gümüldür biriminde hat şoförü olarak çalışan Hüseyin Buyruk, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karantinaya alındı. Durumu ağırlaşması üzerine hastaneye kaldıran Buyruk'tan bugün acı haber geldi. Buyruk'un amansız ölümü ailesini, sevenlerini ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu.

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