İzmir’de 85 lojman satış listesine alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Konak Emlak Daire Başkanlığı 5 ilçedeki toplam 85 lojmanı satış listesine koydu. Fiyatları 285 bin TL ila 710 bin TL arası değişen taşınmazların beklenen tutarlar üzerinden satılması halinde, bakanlığın kasasına 29 milyon 165 bin TL girecek. İhaleler 13-27 Ekim tarihlerinde Çevre ve Şehircilik il binasında yapılacak.