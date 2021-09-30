  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de 85 lojman satış listesine alındı

İzmir’de 85 lojman satış listesine alındı

İzmir’de 85 lojman satış listesine alındı

30.9.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Konak Emlak Daire Başkanlığı 5 ilçedeki toplam 85 lojmanı satış listesine koydu. Fiyatları 285 bin TL ila 710 bin TL arası değişen taşınmazların beklenen tutarlar üzerinden satılması halinde, bakanlığın kasasına 29 milyon 165 bin TL girecek. İhaleler 13-27 Ekim tarihlerinde Çevre ve Şehircilik il binasında yapılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de 85 lojman satış listesine alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.