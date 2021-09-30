İzmir’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Gelinkaya mevkisindeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı, 3 arazöz, bir su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.







Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.