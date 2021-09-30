İzmir’den gıda israfına farkındalık

BM Genel Kurulu'nda gıda kaybı ve israfı konusunun önemi göz önünde bulundurularak 29 Eylül günü 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' ilan edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO tarafından Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Büyük Efes Swissotel'de panel düzenlendi. Panelde konuşan Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, üretilen her ürünün 3'te 1'inin israf edildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ise gıda israfının ülkemize faturasının yıllık 100 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

HEDEF İSRAFI SIFIRLAMAK

Panele katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Dünyada 2 milyar civarında insan yeterli gıda ve sağlıklı suya erişemiyor. Bir taraftan da gelişmiş dünyada gıda israfı çok fazla ve obezite gibi sağlık sorunları artmış durumda" dedi. Panele gönderdiği video mesajda dünyada en önemli gündem maddesinin iklim değişikliği ve sürdürülebilir tarım olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gezegenimizin kendini onarma hızı tüketim hızımıza yetişemiyor. Ülkemizde her yıl 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Kampanyamızla gıda kaybının önlenmesine yönelik çalışmalarımız başarıyla sürüyor" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR