İzmir’in 113 yıllık binası İstanbul’a mı veriliyor?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki üniversitelere adeta üvey evlat muamelesi yaparken İzmirlinin kaynaklarını İstanbul ve Ankara'ya aktarıyor. Daha önce İzmir'in zaten büyük bölümü Dokuz Eylül Üniversitesi'nce yapılmış fay hatları araştırması için Ankaralı Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile protokol imzalayan ve hasarlı ana hizmet binasının deprem raporunu bile İstanbul Teknik Üniversitesi'nden isteyen Soyer'in şimdi de Halkapınar'daki 113 yıllık binayı İstanbullulara vereceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Soyer'in İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ardından üniversiteye dönüşmek isteyen Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ile de görüştüğü ortaya çıktı. Soyer'in tahsise sıcak baktığı, işadamı Mevlüt Adıgüzel'in kurucusu olduğu Adıgüzel MYO'nun da belediyeye 30 yıllık tahsis talebinde bulunduğu belirtildi.

Hüseyin Rıdvan Yurtseven





Mevlüt Adıgüzel





'BAKIYORUZ AMA ZATEN YÖK DE İZİN VERMEZ'

YENİ Asır, konuyla ilgili belediyeden tarım ve teknoloji üniversitesi kurabilmek için tarihi binanın 30 yıllık tahsisi başvurusunda bulunan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu'nun Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan Yurtseven ile görüştü. Yurtseven, binayı incelediklerini söyledi. Ancak binanın bir üniversite kurmaya yönelik yeterli olmadığını ifade eden Yurtseven, "O binayı gittik gördük ancak o binayı üniversite kurulması için çok yeterli de bulmadık. Zaten o binada üniversite kurulmasına YÖK de izin vermez" diye konuştu.





AK PARTİLİ KAYA: YAZIKLAR OLSUN

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Başkan Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Kaya, "İzmir'in iyi eğitimli, liyakatli gençleri dururken İstanbul ve Ankara'dan yaptığın transferlerle belediye kadrolarını doldurduğun yetmedi mi! İzmir'de 9 üniversitemiz dururken, kaynaklarımızı başka şehirlere veriyorsun. Yazıklar olsun! Tunç Soyer" dedi.

ERHAN GÜLENÇ