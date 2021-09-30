Kazada ölen gencin ailesi kaçan sürücünün peşinde

İZMİR Kemalpaşa'da motosikletle iş dönüşü aracın çarpmasıyla ölen 2 aylık evli Oğuz Pınarcıoğlu'nun ailesi, kaçan sürücünün peşinde. OSB'de bir fabrikada çalışan gencin kullandığı 35 BAA 502 plakalı motosiklete, 25 Eylül gecesi sürücüsü bilinmeyen bir araç çarptı. İşçi servisindeki mesai arkadaşlarının hastaneye kaldırdığı genç kurtarılamazken eşi Merve ve babası Harun Pınarcıoğlu, kaçan sürücünün bulunmasını istedi.