  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kazada ölen gencin ailesi kaçan sürücünün peşinde

Kazada ölen gencin ailesi kaçan sürücünün peşinde

Kazada ölen gencin ailesi kaçan sürücünün peşinde

30.9.2021

İZMİR Kemalpaşa'da motosikletle iş dönüşü aracın çarpmasıyla ölen 2 aylık evli Oğuz Pınarcıoğlu'nun ailesi, kaçan sürücünün peşinde. OSB'de bir fabrikada çalışan gencin kullandığı 35 BAA 502 plakalı motosiklete, 25 Eylül gecesi sürücüsü bilinmeyen bir araç çarptı. İşçi servisindeki mesai arkadaşlarının hastaneye kaldırdığı genç kurtarılamazken eşi Merve ve babası Harun Pınarcıoğlu, kaçan sürücünün bulunmasını istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazada ölen gencin ailesi kaçan sürücünün peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.