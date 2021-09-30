Özgür Bağuş’un katil zanlısı cezaevinde

2020 yılında Urla'daki evinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce öldürülen zihinsel engelli Özgür Bağuş'un katil zanlısı F.Ö. tutuklandı. Dehşet veren olay geçen yıl İzmir Urla'da Sıra mahallesinde yaşandı. Bağuş'un (41), üç gündür evinden çıkmadığını fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak giren ekipler Bağuş'u boğazı kesilmiş ve vücudunda 60'a yakın bıçak darbesiyle vahşi şekilde öldürülmüş halde buldu. 13 gün önce de aynı evde kalan arkadaşı Serginin Coşkun'un öldüğü ortaya çıkmıştı.

ÖZEL EKİP KURULDU

OLAYI çözmek için Cinayet Bürosu özel ekip oluşturdu. Daha önce şüpheli olarak ifadesi alınan şüpheliler takibe alındı. Gözaltında bulunan şüpheli F.Ö, çelişkili ifadeleri yüzünden önceki gün Urla Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen F.Ö, cinayet günü ve saatinde nerede olduğunu hatırlamadığını söyleyince, Şakran Cezaevi'ne gönderildi.

■ FATİH ŞENDİL