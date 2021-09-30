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Haberler İzmir Polis İzmır’de kuş uçurtmuyor

Polis İzmır’de kuş uçurtmuyor

Polis İzmır’de kuş uçurtmuyor

30.9.2021

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Kentin 150 farklı noktasında yaklaşık bin 200 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile yapılan uygulamada, şüpheli görülen otomobiller durduruldu ve arama yapıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ekibi sürekli olarak polisin daha çok dışarda olacağını ve huzur ve güvenliğin kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

■ FATİH ŞENDİL

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