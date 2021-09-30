Yoldaki molozları polisler temİzledİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kamyondan yola dökülen ve trafikte tehlikeye yol açan molozları, bölgede görev yapan 4 trafik polisi kürek ve fırçalarla temizledi. Edinilen bilgiye göre dün, Altınyol Konak istikametinde ilerleyen bir kamyondan yolun sağ şeridine moloz döküldü. Şeridin kapanması ve molozların trafik güvenliğini tehlikeye sokması üzerine bölgede görev yapan 4 trafik polisi harekete geçti.

YOLU TEMİZLEDİLER

Ellerine kürek ve fırçaları alan polisler, molozları temizleyerek şeridin yeniden güvenli şekilde trafiğe açılmasını sağladı. Çalışma sırasında bölgede trafik ekipleri önlem aldı. Polislerin molozları temizledikleri anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.