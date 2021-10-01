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Haberler İzmir Cani kocaya ‘öldürmeye tesebbüs’ davası istegi

Cani kocaya ‘öldürmeye tesebbüs’ davası istegi

Cani kocaya ‘öldürmeye tesebbüs’ davası istegi

1.10.2021

İZMİR Aliağa'da eşi Tekin Yaşmin (27) tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip bıçaklanan ve başına tabureyle vurulan İranlı Khadijeh Khodajou'nun (25) avukatları, sanığın 'kasten yaralama' değil, 'öldürmeye teşebbüs'ten cezalandırılması için çalışacaklarını söyledi. 18 Eylül akşamı, Kazım Dirik mahallesinde, alkol ve uyuşturucu kullanan Yaşmin iki çocuğunun önünde Khodajou'yu darp etmiş, bıçakla yaralamış ve başına tabureyle vurmutu.

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