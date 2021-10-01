İESOB, yasa teklifine destek vermeye hazır

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, vergi muafiyeti ve perakende sektöründe düzenleme öngören kanun tekliflerinin, Meclis açıldığında gündemin ilk maddeleri arasında yer alacağını söyledi. Ziyarette Kaya'ya AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da eşlik etti. Perakende sektöründe büyük beklentilerinin bulunduğunu kaydeden ve yasa tasarıları konusunda destek isteyen İESOB Başkanı Mutlu, "Öncelikle kent merkezinde büyük AVM'ler olmamalı. Ayrıca büyük marketlerin mahalle aralarına kadar giren şubelerinde boya, araba lastiği, inşaat malzemesi gibi ürünler satılmamalı" diye konuştu.

KURALLAR KONULMALI

İESOB üyelerinin yeni desteklere, pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyduğunu ifade eden Mutlu, "Vergi başta olmak üzere 56 maddelik yasa teklifini de çok önemsiyoruz. İzmir Birliği olarak üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız' dedi. Salgından olumsuz yönde en fazla esnaf kesiminin etkilendiğine dikkat çeken Atilla Kaya ise, "Vergi muafiyeti ve perakende sektörü üzerine yapacağımız çalışmalarda sizden alacağımız katkılar hem kanunun daha verimli olmasını sağlar, hem de bize hız kazandırır. Bu şekilde en kısa sürede yeni kanunu hayata geçirebiliriz" dedi. Yerli firmaları hareketlendirmek gerektiğine işaret eden Kaya şunları söyledi: "Salgın sürecinde online alışverişlerde büyük artışlar oldu. Bu alan başıboş bırakılamaz, bazı düzenlemelerle online ticarete kurallar getirmek lazım. Ortak çalışmalar yapmalıyız."