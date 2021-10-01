İzmir Doğalgaz’dan merkezi sistemlere 12 ay taksit imkanı

İZMİR'İN doğalgaz dağıtım ve işletmesini üstlenen İzmir Doğalgaz, merkezi ısıtma sistemlerinde çoklu konut sayısını göz önüne alarak abonelik bedelinde nakit veya kredi kartına vade farksız 12 taksit kampanyasını başlattı. Taksit kampanyası yıl sonuna kadar geçerli olacak. 1 Ekim'den geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyen merkezi sistemler, iç tesisat firmaları aracılığıyla ya da en yakın abone merkezine giderek işlemlerini yaptırabilecekler.