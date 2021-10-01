  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de İZBAN seferlerinde aksama! İşte sebebi...

İzmir'de İZBAN seferlerinde aksama! İşte sebebi...

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kabloların kesilmesi nedeniyle İzban seferlerinde aksama yaşanıyor. Ayrıca geçtiğimiz ağustos ayında da Kemer Tren İstasyonu’nda bulunan sinyal kabloları kesilmiş seferlerde aksama meydana gelmişti.

İzmir’de İZBAN seferlerinde aksama! İşte sebebi...
İHA

01.10.2021, 08:22 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021, 08:29

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinyal kablolarına kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlerimize ara verdik. Halkapınar-Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında seferlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan olayın, Salhane Tren İstasyonu'nda meydana geldiği öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları neticesinde seferlerin gecikmeli olarak devam edeceği bildirildi. Ayrıca geçtiğimiz ağustos ayında da Kemer Tren İstasyonu'nda bulunan sinyal kabloları kesilmiş seferlerde aksama meydana gelmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de İZBAN seferlerinde aksama! İşte sebebi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.