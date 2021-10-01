İzmir’de kiralık ev kalmadı

Pandemi sürecinde inşaat üretiminin durması, eğitim öğretimin yüz yüze yapılmaya başlanması ve deprem gibi nedenlerle İzmir başta olmak üzere tüm kentlerde kiralık daire sıkıntısı zirve yaptı. Kiralık daire fiyatları çok yükselirken, ev sahipleri de ağır şartlar koşuyor. Son olarak evini kiralamak isteyenler arasında, vatandaşlardan bankalardaki kredi puan durumunu gösteren findeks raporu isteyenler bile olduğu ortaya çıktı.

FİYATLAR TAVAN YAPTI

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Pandemide yeni bina üretilemedi. Yüz yüze eğitim başladığı andan itibaren 600 bin öğrenci İzmir'e geldi. O yüzden bu konuda ciddi anlamda kiralık daire sıkıntısı var. Oğlum istese ona bile kiralık daire bulamayız. Çünkü gerçekten kiralık daire kalmadı. Fiyatlar da arzın talebi karşılayamaması nedeniyle yükseldi" dedi. İzmir'de Bornova ve Buca'daki üniversitelerin olduğu bölgeler başta olmak üzere kentin tüm semtlerinde kiralar yüzde 60-70 oranında yükseldi. Yeni Asır küçük ilan acenteliği yapan Metin Uysal bir kaç hafta öncesine kadar portföylerinde 300 ila 350 arasında kiralık ev bulunduğunu şu anda ise 10-12 kiralık ev kaldığını onların da 50 yıllık binalarda olduğunu belirtti. Uysal "1000-1200 liralık 5-6 yıllık bir artı bir ev fiyatları bir anda 1800-200 bin bandına, eşyalılar ise 1500 liralardan iki bin 500 liraya tırmandı. Ayrıca bir çok teminat, 3 aylık depozit, bir yıllık peşin isteyen ev sahipleri var. Hatta iyice işi azıtıp bankalar gibi kredi notu KKB Findeks raporlarını isteyenler bile çıktı. Tüm bunlar kiralara tavan yaptırdı" dedi. Emlak uzmanları İzmir'in yanı sıra Ankara ve İstanbul'da da kira bedellerinde büyük bir patlama yaşandığını söyledi.



ARTIŞLAR YASAYA GÖRE YAPILMALI

YENİ Asır'a konuşan Avukat Yavuz Aydın, kira artışlarının 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. maddesi gereğince yapıldığını belirtti. Aydın, "Taraflar arasında bir anlaşma var ise kira artışı bu anlaşmaya göre yapılır. Ancak anlaşma ile belirlenen miktar bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir" dedi. Aydın, "Bu oranı aşan kira artışı yasalarımıza uygun değildir. Şayet taraflar arasında anlaşma yok ise kira bedeli kira tespit davası ile hâkim tarafından belirlenir. Süresi 5 yılı aşan sözleşmelerde, yeni dönemde uygulanacak olan kira bedeli, taraflar anlaşamaz ise TÜFE sınırı olmaksızın hakim tarafından tespit edilir. Bunun için de taraflardan birinin kira tespit davası açması gerekmektedir" görüşünü dile getirdi.

Fatih ŞENDİL