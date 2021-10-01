İzmir’i Almanca eğitiminin merkezi yaptılar

Nilgün Akdoğan, ağabeyi Nezih Sorguç ile birlikte 1998 yılında kurduğu Almanca kurs merkezi DAS Akademie ile, İzmir'i Türkiye'nin Almanca eğitim merkezi haline getirdi.

5 ÖĞRENCİ İLE BAŞLADI

Düzenledikleri uluslararası Almanca yeterlilik sınavı olan telc sayesinde Türkiye'den ve yabancı ülkelerden 100'den fazla öğrencinin de her ay İzmir'e gelmesini sağlayan Akdoğan, "İzmir'e böyle bir misyon yükleyebiliyorsak, ne mutlu bize" dedi. Almanya'ya 1971 yılında işçi olarak gittikten sonra 1991'de kesin dönüş yapan işçi ailenin çocuklarından Nilgün Akdoğan, liseden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

KURSUN İLK ÖĞRETMENİ

Akdoğan, üniversite son sınıfına geldiğinde ağabeyi Nezih Sorguç ile birlikte 1998 yılında 80 metrekarelik bir ofiste DAS Akademie'yi kurdu. İlk etapta Almanya'da dil kampları düzenleyen İzmirli kardeşler, ardından 5 kişilik bir sınıfla Almanca eğitimine başladı. Kurs merkezinin ilk ve tek öğretmeni olarak işe başlayan Akdoğan eğitimde fark yaratırken, ağabeyi Nezih Sorguç ise tanıtım işlerini üstlendi. 2001 yılında Nezih Sorguç'un fikirleri ile dijitalleşme adımları atan İzmirli kardeşler, 2007 yılında minticity.com ile dil eğitimini dijital platforma taşıdı.

TÜRKİYE'DEN 30 ŞEHİR

1998'den beri hizmet veren DAS Akademie günümüzde online eğitimler ile Türkiye'de 30 şehrin yanı sıra Azerbaycan, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Moldova ve Almanya'dan yılda ortalama 90 bin öğrenciye ulaşıyor.



"ARTIK ÜLKELERDEN ÇOK KENTLER ÖN PLANDA"

DAS Akademie'ye sınav için gelenlerin aynı zamanda İzmir'in tarihi ve turistik dokusunu da keşfettiğini belirten Nilgün Akdoğan, "Sayfalarımızda İzmir ve çevresini tanıtıcı rehber niteliğinde bilgilere yer veriyoruz. Bugün kentler çağını yaşıyoruz ve ülkelerden çok kentler ön planda. Sağlık turizminden, eğitime kadar birçok alternatif sunmak kent için büyük güç" dedi.



Mert ALPDÜNDAR