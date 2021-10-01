Jandarmadan operasyon: 50 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasının önlenmesi amacıyla il genelinde 22-30 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Beydağ, Buca, Kemalpaşa, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Drone destekli ve yaya olarak gerçekleştirilen faaliyetlerde yapılan aramalarda, 50,5 kilogram kubar esrar, 372 kök kenevir bitkisi, 3 gram metamfetamin ve 56 adet sentetik hap ele geçirildi.





Yapılan operasyonlarda olaylarla ilgili 17 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.