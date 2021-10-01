Marketçi çiftin cinayetinde şüpheler yeğen üzerinde

İzmir'de 2018 yılında, işlettikleri markette çivili sopayla öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ve Şenay Özkan (54) çiftinin katilinin yeğenleri Sezgin Artam olduğu iddiası ortaya atıldı. Cinayetin işlendiği gün yeğen Artam'ın burnundaki yara, tedirgin davranışları ve solak olması, dehşet veren olayda şüpheleri üzerine çekti. Özkan çiftinin kızlarının polise verdiği ifadede, babalarıyla kuzenleri arasında mal kavgası olduğunu söylemesi ve birkaç gün önce aralarında yaşanan tartışma yeğen Artam'a yönelik kuşkuları güçlendirdi.



ARALARINDA KAVGA ÇIKTI

Selçuk-Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan bir market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, 6 Aralık 2018 günü, başlarına çivili sopayla vurularak feci şekilde öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Cinayetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, Özkan çiftinin cinayetindeki sır perdesi aralanmadı. Cinayetle ilgili ortaya atılan iddialar kafaları karıştırırken, son gelişmeler cinayet şüphesini Hasan Hüseyin Özkan'ın yeğeni Sezgin Artam'ın üzerine çekti. Cinayetin ardından cenazelerin toprağa verileceği gün yeğen Artam'ın burnunda, kavgada oluşabilecek yara izi, tedirgin davranışları ve solak olması da kuşkuları artırdı. Ayrıca olaydan birkaç gün önce dayı Özkan ile Artam arasında mal paylaşımı yüzünden kavga yaşandığı öğrenildi.



CİNAYET GÜNÜ İŞTEYDİM

Dayısı ve yengesini öldürmek ile suçlanan yeğen Sezgin Artam, tüm bu iddialar üzerine olay günü fabrikada çalıştığını söyleyerek kendisine yöneltilen iddiaları yalanladı. Artam, "Cinayetin işlendiği gün ben fabrikada çalışıyordum. Sabah telefon ile dayımın ve yengemin öldürüldüğü haberini aldım. Burnumdaki yara izine gelince, o sivilceydi. Muhtemelen o gün kaşıdığım için kanadı. Mal kavgasına gelirsek, telefonda küçük çaplı bir tartışma yaşadık dayımla. Ama konu orada kapandı. Dayımı ve yengemi öldürmek için hiçbir sebebim yok" diye konuştu.

İhsan KARATAŞ