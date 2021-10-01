Sorunları bırakıp zirveye koştular

İZMİR, Aydın ve Muğla gibi illerin büyükşehir ve bazı ilçe belediyelerini yıllardır yöneten CHP'li başkanlar, çöp, çukur, çamur, kanalizasyon, ulaşım ve trafik gibi kentlerindeki kronikleşmiş sorunları bir kenara bırakıp, İstanbul'daki tarım zirvesine koştu. 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi' adıyla düzenlenen zirveye, yurt genelindeki 160 CHP'li başkan katıldı. İktidar oldukları il ve ilçelerde en temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen CHP'li yöneticiler, iktidara geldiklerinde tarım için hangi politikaları hayata geçireceklerini konuştu.



DERMAN OLAMADILAR

CHP, yerel seçimlerde 'Mart'ın sonu bahar', 'Derman belediyeciliği' ve 'Türkiye için halkçı belediyecilik' sloganlarıyla yola çıktı ancak aradan geçen 2 yılı aşkın sürede, ne yöneticisi oldukları kentin ne de vatandaşın dertlerine derman olabildi.

SÖZDE DESTEK VERDİLER

CHP'li yöneticilerin sorunların çözümü noktasında seçim öncesi bol keseden dağıttığı vaatleri bir kenara bırakıp, partilerinin düzenlediği etkinliklere yoğunlaşması şaşkınlık yarattı. Son olarak CHP'nin başlattığı 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi' adıyla dün İstanbul'da düzenlenen zirveye yurt genelindeki 160 CHP'li başkan katıldı. 3 günlük zirvede CHP'li belediyelerin tarıma verdiği sözde destekler anlatılırken, ayrıca partinin önümüzdeki süreçteki tarım programı ve nasıl bir yol haritası izleyeceği de vurgulandı.



ÇAMURLU YOLLAR

Asfaltlanmayan bozuk yollar her yağmurda çamur içinde kalıyor.





TRAFİK SORUNU

Büyükşehirlerde araç trafiği her geçen gün artarken İzmir, Aydın ve Muğla gibi illerde yollar hep aynı kaldı.

METİN BURMALI