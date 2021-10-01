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Haberler İzmir Üretilen gıdaların 3’te 1’i israf ediliyor

Üretilen gıdaların 3’te 1’i israf ediliyor

Üretilen gıdaların 3’te 1’i israf ediliyor

1.10.2021

TARIM ve Orman Bakanlığı ve FAO tarafından '29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' kapsamında İzmir Büyük Efes Swiss Otel'de panel düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, üretilen her ürünün 3'te 1'inin israf edildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ise gıda israflarının ülkemize katkısının yıllık 100 milyon dolar olduğunu vurgularken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Dünyanın bir tarafı açlıktan kırılırken diğer tarafı gıdayı israf ediyor" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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