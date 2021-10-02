Ası karsıtı kitap basan yayınevinin sahibi Kovid 19’dan öldü

HAYY Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baysal'ın korona virüs aşısı olmadığı iddia edilirken, eşi ve çocuğunun korona virüs tedavisinin devam ettiği belirtildi. Bir ay önce annesi korona virüse yenik düşen Baysal'ın eşi ile kayınvalide ve kayınbabasının da entübe edildiği ve eşinin babası ile aynı gün hayatını kaybettiği öğrenildi. Aşı karşıtı söylemleriyle kamuoyunda sık sık gündeme gelen Dr. Ümit Aktaş'ın kitapları da, Baysal'ın sahibi olduğu kitap evinden yayımlanmıştı. Yakın arkadaşı için sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yapan Dr. Aktaş, söylemleri ile bu ölümlerde payı olduğu iddiasıyla çok sayıda eleştiri de aldı.