CHP’de yalan yuva yapmış

İzmir'de bulunan üniversitelerde birinci ve ikinci öğretimde ders gören öğrenci sayısı 100 bini aşıyor. Türkiye'de suni gündem yaratmaya devam eden CHP, sözde yurt sorunu üzerinden hükümete yüklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Balçova'da üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki yurt sorununu 1 yılda çözeceğini söyledi ancak gerçeklerin çok farklı olduğu rakamlarla gözler önüne serildi.

SADECE 480 YATAK

Hükümeti suçlayarak 19 yılda yurt sorununun çözülemediğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu İzmir'deki başta büyükşehir olmak üzere CHP'li belediyelerin 19 yılda sadece 480 yatak kapasiteli yurt yaptıkları ortaya çıktı. Karabağlar Belediyesi'nin 274, Bayraklı Belediyesi'nin 88, Bornova Belediyesi'nin 70, Karşıyaka Belediyesi'nin ise 48 kişi olmak üzere toplam 480 yatak kapasiteli öğrenci yurdu yaptığı İzmir'de AK Parti hükümeti ise başarılı bir ivme yakaladı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2002 yılında 5 yurttaki 9 bin 756 olan yatak sayısı, 19 yılda 20 yurda çıkıp son rakamlara göre yatak kapasitesi yüzde 70 artarak 20 bine yaklaştı. Son olarak Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi'ne de 10 bin kişilik bir yurt yapılması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, tüm bu gerçekleri görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu hükümete yönelik, "Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Onlar 19 yılda yurt sorununu çözemediler. Benim sadece sizlere değil, benim bu ülkenin halkına sözüm var, değil 19 yıl, 1 yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Bir ülke kaynağını öncelikle çocukları için harcar. Asıl para harcanacaksa geleceğimiz olan evlatlarımız için harcanması lazım" şeklinde eleştirilerde bulunması dikkat çekti.

VALİ KÖŞGER RAKAM VERDİ

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden yurtlara yerleştirilen öğrenci sayısı hakkında bilgi verdi. Vali Köşger'in son paylaşımına göre kentte bin 520 öğrenci yurtlara yerleştirildi.



KYK'NIN İZMİR'E SON 19 YILDA YAPTIĞI YURTLAR

Tolga TEKİN