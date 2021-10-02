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Ege Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 33 öğretim üyesi alımı yapılacak.

Ege Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

02.10.2021, 10:30

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanın başvuru süresi Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, satışı yapılacak taşınmazla ilgili bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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