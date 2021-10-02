HGS için sahte siteye girince dolandırıldı!

İZMİR'DE, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yüklemesi yapmak için girdiği internet sitesi sahte çıkınca 8 bin 500 lirası dolandırılan kadın, yetkililerden yardım istedi. Esen Boyacı (49), aracına HGS yüklemesi yapmak için internet sitesine önce kredi kartı bilgilerini, ardından telefonuna gelen mesajdaki şifreyi girdi. Bir süre sonra kartından 8 bin 500 lira çekildiğini fark eden Boyacı, işlemi iptal ettiremedi.

SUÇ duyurusunda bulunan Boyacı, "Ekstrede firma adı belli. Yine de parayı ödemek zorunda kaldım" dedi. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "Tüketiciler arama motorunda ilk çıkan adresi asla tıklamasın" diye konuştu.