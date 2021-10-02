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İzmir'de acı son! Balkondan düşen inşaat ustası öldü

İzmir'in Buca ilçesinde, çalıştığı 4 katlı binanın birinci katındaki balkondan düşen inşaat ustası Kemal Demir (61), hayatını kaybetti. Demirin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de acı son! Balkondan düşen inşaat ustası öldü
DHA

02.10.2021, 14:57 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021, 14:58

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi 206/32 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkonuna duvar ören inşaat ustası Kemal Demir, dengesini kaybedip beton zemine düştü. Demir'in düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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