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Haberler İzmir İzmir'de duvarlarında çatlama meydana gelen 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İzmir'de duvarlarında çatlama meydana gelen 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dairenin duvarlarında çatlama olduğu belirlenen 4 katlı apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekiplerinin binada ve dairede inceleme yapacağı bildirildi.

İzmir’de duvarlarında çatlama meydana gelen 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı
AA

02.10.2021, 08:25

İddiaya göre, Kazımdirik Mahalesi 167. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan üniversite öğrencileri duvarların çatladığını belirterek önce komşularına ardından da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye itfaiyenin yanı sıra AKS ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

Binada inceleme yapan ekipler 14 dairenin bulunduğu apartmanı tedbir amaçlı boşalttı.

Ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin bulunduğu binadan çıkanlardan bazıları arkadaşlarının evine giderken bazılarının sokakta beklediği görüldü. Kalacak yeri olmayanların belediye tarafından bir konukevine gönderileceği öğrenildi.

Polis ekipleri de binanın bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş çıkışa kapattı.

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekiplerinin binada ve dairede inceleme yapacağı bildirildi.

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