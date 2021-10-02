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Haberler İzmir Kılıçdaroğlu depremden 11 AY SONRA UYANMIŞ

Kılıçdaroğlu depremden 11 AY SONRA UYANMIŞ

Kılıçdaroğlu depremden 11 AY SONRA UYANMIŞ

2.10.2021

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediyelere verdiği emsal artışı talimatını değerlendiren Şahin, "CHP Genel Başkanı uyanmış, depremden 11 ay sonra İzmir'e gelmiş, çözüm önerisinde bulunuyor. Adama 11 aydır neredeydin demezler mi" diye sordu. Şahin, "Türk milleti evleri yaptı, 1 ay sonra teslim başlıyor. 30 gün sonra insanlar evlerini teslim alacaklar, siz gelmiş 'insanlar emsal artışı alacaklar' diyorsunuz. Deprem olmuş şimdi gelmiş tribüne yönelik bir açıklama yapmış" dedi.

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