Metro ve tramvayda grev başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği adına yetkilendirilmiş olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasi (SODEMSEN) ile Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen 9. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin geçtiğimiz Temmuz'da uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, İzmir Metro ve tramvay çalışanları grev kararı aldı. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Demiryol- İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, sonrasında grev ilanını kurumların kapılarına astı. Kalabalık bir katılımın yaşandığı basın açıklamasında konusan Giral, "İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nce atanan resmi arabulucu ile yapılan toplantılarda bir sonuç alınamamıştır. Haklı taleplerimiz kabul edilmediği için 6356 sayılı kanun gereğince, sendikamız grev kararı almak zorunda bırakıldı. Grevin uygulanacağı gün ve saati, ilerleyen günlerde ayrıca duyuracağız" diye konuştu.

GİDİN BAŞKAN'A SÖYLEYİN

Kimseden sadaka istemediklerini, üvey evlat olmak da istemediklerini ifade eden Hamdullah Giral, "Emeğimizin karşılığı olanı, evimizi geçindirebileceğimiz, insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Metro A.Ş. yönetimine buradan sesleniyoruz; Gidin belediye başkanımıza deyin ki yıllarca açlık sınırındaki ücretlere mahkum ettiğimiz Metro çalışanlarının artık karınları doymuyor. Evlerini geçindiremez duruma geldiler. Bunun sebebi de biziz diye söyleyin. Amacımız ne kendimizi ne de İzmir halkını mağdur etmek değil. Emeğin ve emekçinin yanında olan Tunç Soyer başkanımızdan tek isteğimiz, 21 yıldır düşük ücret politikasıyla emek sömürüsü yapan Metro A.Ş. yönetimine 'Artık dur' demesidir" diye konuştu.



SİNYALİZASYON KABLOLARI KESİLDİ SEFERLER AKSADI

İZMİR'DE tren sinyalizasyon hattındaki kabloların kesilmesi nedeniyle İzban seferlerinde aksama yaşanıyor. İzmir Banliyö Taşımacılığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinyal kablolarına kesilerek zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar- Aliağa arasında tüm hat boyunca seferlerimize ara verdik. Halkapınar- Tepeköy, Tepeköy-Selçuk hatlarında seferlerimiz sürüyor" ifadelerine yer verildi. Olayın Salhane istasyonunda yaşandığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları neticesinde seferlerin gecikmeli olarak süreceği bildirildi. Ayrıca geçtiğimiz Ağustos'ta da Kemer Tren İstasyonu'nda bulunan sinyal kabloları kesilmiş, seferlerde aksama meydana gelmişti.