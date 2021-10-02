O cani ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

İzmir'de birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesiyle katleden cani Anıl Yolum (24) hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürmek' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Olay, geçen 26 Mart'ta saat 23.00'te Konak ilçesi Güney mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi.

BIÇAK ALARAK GİTMİŞ

5 aylık hamile genç kadın sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen sevgilisi Anıl Yolum tarafından üst üste bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Yolum ilk ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Kendisine ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra onu bıçakladım ve kaçtım" dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu Anıl için gebe kadını ve çocuğunu bilerek öldürmek suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KADINA İFTİRA ATIYOR

İddianamede Anıl Yolum'un verdiği "Olay günü işyerinden yanıma 1 bıçak alıp Sezen ile barışmam gerektiğini düşünerek mahalleye gittim. Burada Yılmaz K'yı gördüm ve onun da eşi P.K. ile sorunlarının olduğunu bildiğim için, 'İstersen eşini çağır, Sezen'i de getirsin burada konuşarak barışalım' dedim. Bir süre sonra P.K. ve Sezen yanımıza geldi. Sezen ile yakınımızdaki metruk bir eve girdik ve beraber olduk, ardından Sezen'in sosyal medya hesabına girdim. E.K. isimli şahıstan 'Oo Sezen hanım geldiniz mi, bugün buluşacaktık sözde' mesajı geldiğini gördüm ve yeniden tartışmaya başladık. Sezen o sırada 'Off seninle barışmak istemiyorum. Çocuk da senden değil, ben Esat ile birlikteyim' dedi. Bunun üzerine bıçağı çıkardım ve Sezen'e sapladım" ifadeleri yer aldı. Ünlü ailesinin avukatı Barış Kalender ise Sezen'in kendi kızı gibi olduğunu, babası Serdar Ünlü ile uzun yıllardır dost olduklarını belirterek, "Tahrik indirimi almak için Sezen'in başkasıyla birlikte olduğunu söylüyor ama dosya kapsamında Sezen'in aslında onun iddia ettiği şeyleri söylemediği çok açık. Hak ettiği cezayı alacak" dedi.

Fatih ŞENDİL