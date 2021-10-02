Özel çocukların kahramanı Murat ögretmen

İZMİR'DE yıllar önce hiç konuşamayan otizmli bir öğrencisinin kendisine 'baba' diye seslenmesi ile özel öğrencilerle çalışmaya karar veren beden eğitmeni Murat Aygün (46), hayatını özel sporculara adadı. Menemen'de kurduğu merkezde gönüllülük esasıyla çalışan Aygün, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar elde eden pek çok 'özel sporcu' yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Aygün, "Buradaki his tarif edilemez. Gözlerimin içine bakıp gülmeleri bana yetiyor. Onlara hizmet etmek, vatanı kurtarmak gibi. Vizyonum, misyonum bu ve yaşadığım sürece de böyle olacak" dedi. Otizmli çocukların sporda çok başarılı olduğunu dile getiren Aygün, "Bir sahayı 'Bin tur koş' dersiniz. Bunu sorgulamadan yaparlar. Muhteşem değişimler oluyor. Evlenip çocuğu olan, dünya şampiyonu olanlar var. Spor konuşmalarını da muhteşem etkiliyor" diye konuştu.