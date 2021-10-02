Sivil polisler 18 taksi şoförüne ceza kesti

İçişleri Bakanlığı'nın taksilere yönelik denetimlerinin artırılması konusunda 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İzmir'de de kontroller sıklaştırıldı. Sivil trafik polisleri müşteri gibi taksilere binerek uygulama yaptı. Kurallara uymayan 18 taksi şoförüne cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmayan 14, seyahat sırasında cep telefonuyla görüşme yapan 3 ve dönüş ihlali yapan 1 taksi şoförüne 2 bin 592 lira cezai işlem uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Ahmet Yaykın, genelgenin ardından taksiler sivil personel bindirmek suretiyle kontroller yaptıklarını söyledi. Taksi şoförleri de denetimleri olumlu karşıladıklarını dile getirdi.