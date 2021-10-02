Soyer 450 bin lira verip Ardahan’ı kavuracak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kaynaklarını başka illere aktarmayı sürdürürken, eşi Neptün Soyer ile başladığı kavurma işi konusunda da sınırları aştı. Daha önce eşi Neptün Soyer'in başkanlık yaptığı İzmir Köy-Koop'tan 424 bin liralık kavurma alarak dikkatleri üzerine çeken Soyer, şimdi de Türkiye'nin en ucu Ardahan'a kadar uzandı.

TOPLANTIDA KARAR ÇIKACAK

Soyer, İzmirlinin parasıyla yine CHP yönetimindeki Ardahan Belediyesi'ne 450 bin lira vererek bu kente kavurma tesisi yaptırıyor. İki belediye bununla ilgili protokol imzalama kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi meclis komisyonlarında AK Partililerin karşı çıktığı kararın önümüzdeki meclis toplantısında CHP ve İyi Partililerin oylarıyla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Soyer, Ardahan Belediyesi'ne geçtiğimiz Mayıs ayında da meclis kararıyla 5 milyon 63 bin lira aktardı. Bu parayla Ardahan Belediyesi, yol yapacağını bildirildi. Bu paranın ardından kavurma tesisi için de 450 bin lira verilerek Ardahan'a aktarılan para 6 milyon liraya yaklaşacak. Soyer geçtiğimiz yıl Ardahan'dan 22 ton karkas et ve 5 ton iç yağı alımı da yapmıştı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 22 ton karkas et ve 5 ton iç yağ alımı yaptığı Ardahan'ın belediye başkanı Faruk Demir, teşekkür için İzmir'e gelmiş ve Soyer'le buluşmuştu.

'BİZİM SAMANIMIZ ÇOK'

Ardahan Belediye Başkanı CHP'li Faruk Demir'i daha önce İzmir'de ağırlayan Soyer, kendisi de geçtiğimiz aylarda bu kente gitmişti. Soyer, bu ziyaret sırasında "Bizim İzmir'de samanımız bol. Ardahan'a saman göndereceğiz, onlardan kavurma alacağız" şeklinde bir çıkışa da imza atmıştı. Soyer'in ortaya attığı bu işbirliği modeli o dönem yankı uyandırmıştı. Bu arada Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ocak 2020'de yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine bir kavurma tesisi kuracağını da açıklamıştı. Demir'in o tarihte söylediği kavurma tesisi yardımı önüm üzdeki meclis toplantısında kabul edilmesinin ardından hayata geçecek.



NURHAK'A DA MİLYON LİRA VERDİ

ÖTE yandan Başkan Tunç Soyer, geçtiğimiz Ağustos ayında da Kahramanmaraş'ın CHP'li Nurhak Belediyesi'ne de sokaklara parke taşı ve yol yapım işi için 3.8 milyon lira yardımda bulunma kararı aldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Nurhak Belediyesi'nin personeline ödediği maaşlarla övünüyordu. Ardahan ve Nurhak'a yapılan yardımların bedeli toplamda 10 milyon lira civarına çıkmış olacak.

ERHAN GÜLENÇ