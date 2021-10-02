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Haberler İzmir Subay adayları Foça’da ant içti

Subay adayları Foça’da ant içti

Subay adayları Foça’da ant içti

2.10.2021

İZMİR Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığı'nda intibak eğitimini tamamlayan, aralarında kadınların da bulunduğu 585 subay adayı ant içti. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, eğitimin ardından subay adaylarından 548'inin Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 37'sinin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapacağını söyledi. Kursiyerlere tavsiyelerde bulunan Şen, kursun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

DAHA sonra personel tarafından tüfekli hareket, yakın boğuşma teknikleri ve meskun mahal gösterisine geçildi. Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu.

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