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Haberler İzmir THY uçagında sürpriz dogum

THY uçagında sürpriz dogum

THY uçagında sürpriz dogum

2.10.2021

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Şikago seferini yapan uçağında Faslı hamile yolcu, bir erkek bebek dünyaya getirdi. 27 Eylül'de İstanbul'dan eşiyle uçağa binen hamile yolcunun, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte okyanus üzerinde uçuş devam ederken doğum sancıları başladı. Uçakta bulunan beyin cerrahı ve kabin ekibince uçağın arka bölümünde sakin bir yere alınan kadının doğum yapmasına yardımcı olundu. Göbek kordonu kabin amiri Gülderen Doğu tarafından kesilen bebeğe, Almahtı ismi verildi. Kabin ekibi, uçuş boyunca anne ve bebeğin sağlık durumlarını kontrol etti.

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