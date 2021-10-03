Batuhan’ın ölümünün ardından vandallık yapan 7 zanlı tutuklandı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, Batuhan Barlak'ın (19) laf atma tartışmasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çocuk, 7 kişi tutuklandı. 30 Eylül günü 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu tarım işçisi Muhammed Ali Arab (20), yaşanan tartışmada iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak'ı bıçakla kalbinden yaralamış, kendisi de sol kolundan yaralanmıştı. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, kurtarılamamıştı.



EVİ YAKIP ETRAFA TAŞ ATTILAR

Barlak'ın ölümünün ardından yaklaşık 150 kişi, olayın yaşandığı sitede Suriyelilere ait bir evi yakmış, bazı evlere de taşla saldırmıştı. Muhammed Ali Arab tutuklanırken, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Önceki gün mahkemeye çıkarılan O.A., H.İ.Y., E.B., S.D., Ö.S., D.C. ve A.K., tutuklandı. A.U., A.C.A., Ö.K., ve Y.E. adli kontrolle serbest kaldı.

■ ÖMER DUR