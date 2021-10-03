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Haberler İzmir Birinci kattan düsen insaat ustası öldü

Birinci kattan düsen insaat ustası öldü

Birinci kattan düsen insaat ustası öldü

3.10.2021

İzmir'in Buca ilçesinde dört katlı bir binanın birinci katından beton zemine düşen adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız Mahallesi 206/32 sokaktaki binanın birinci katında bulunan balkona duvar ören Kemal Demir (61) bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kafa üstü düştüğü öğrenilen talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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