Çiğli’de AK Parti’den emsal artışı önerisi

ÇİĞLİ Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında, AK Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe'nin meclis başkanlığına sunduğu emsal artışı hakkındaki önerge konu oldu. Boztepe tarafından sunulan önergede 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem ile hasar gören binaların dönüşümü ve kentsel dönüşüm alanlarının durumunun çözümü konusu yer aldı. Boztepe, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde konutlara başladı. Sanırım kasım ayı gibi konutlar teslim edilmeye başlanacak" dedi ve ekledi:

"BİZ burada emsal artışı yaparak ada bazında ancak bu çözümü yapabiliriz. Eğer ada bazında çalışma yapılırsa ve emsal artışı verilerek bir nebze vatandaşımız elini cebine koyarak yapılabilir. Kentsel dönüşümü ancak biz bu şekilde halledebiliriz." Önerge oylanarak İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem Afet ve Çevre komisyonlarına oy birliği ile havalesi yapıldı.