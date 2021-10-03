Cumhuriyet Mahallesi’nde dügüm çözüldü

İZMİR Karşıyaka'da 3 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm imar planında arsa sahiplerinden yüzde 45 sosyal donatı payı istendiğini iddia eden mahalle sakinleri adına, Kemal Kılıçdaroğlu'na Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı şikayet eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, istediğini aldı. Muhtar Dağhan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın verdiği sözü tutmadığını savunmuştu. Karşıyaka Belediyesi Ekim ayı olağan meclisinde gündem Cumhuriyet Mahallesi'nin revizyon imar planlarının onaylanması oldu.

TEMENNİMİZ DEĞİŞMEMESİ

AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, planların Karşıyaka Belediyesi'nden gönderildiği şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçmesi yönünde dileklerini iletirken Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin iyi bir noktaya gelmesi yönündeki temennisini dile getirdi. Karşıyaka'da İnönü, Cumhuriyet ve Örnekköy Mahallesi'nin bir kısmını kapsayan revizyon imar planı oylandı. Önerge kabul edildi. AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, "Emsaller konusundaki hassasiyetiniz ve bizim isteklerimiz yerine geldi. Temennimiz Büyükşehir'den bir şeylerin değişip gelmemesi" dedi.