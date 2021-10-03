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Haberler İzmir Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

3.10.2021

ALİAĞA'NIN Helvacı Mahallesi'nde, mahalle tarihine tanıklık eden ve meydan ile bütünleşen eski muhtarlık ve belediye binası mahalleye sağlık hizmeti vermek için Aliağa Belediyesi tarafından restore edildi. 4 Nolu Helvacı Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi. Programa İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ali Emre Çetinkol, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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