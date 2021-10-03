Karabağlar CHP’den ‘Konut değil yurt yapılsın’ önerisi

KARABAĞLAR Belediye Meclisi'nde, TOKİ arazileri tartışmalara sahne oldu. CHP'li üyelerin, toplu konut yapılması yerine yurt yapılması gerektiğini söylemesine AK Parti Grubu karşı çıktı. Başkan Muhittin Selvitopu, "Her şeyi kanunla yapıyoruz. Üniversite tartışmalarımız devam ediyor. Hukuktan çıkan karara saygılı olacağız" dedi. Karabağlar Belediye Meclisi ekim ayı oturumu gerçekleştirildi. Bir süredir gündemde olan yurt krizi konusunda CHP Meclis Üyesi Can Ersoy, TOKİ arazisine yurt yapılması konusunda öneride bulundu.

HEPİMİZ SAĞDUYULU OLALIM

Ersoy'un önerisi üzerine AK Partili Eroğlu, bölgenin Demokrasi Üniversitesi'ne değil TOKİ'ye ait olduğunu hatırlatarak hak sahiplerine ait konut yapılacağını ve TOKİ'nin arazisindeki 38 hektarı üniversiteye devrettiğini belirtti. Eroğlu, "Üniversite alanı içinde zaten bu sorunların olduğu yerler mevcut. Hak sahibi olan 750 kişi için yapılmıştır. Bu insanlar da sahipleridir. TOKİ kısa sürede oraya konut yapacak. Orası TOKİ alanıdır, 38 hektarını üniversiteye devretmiştir. Sağduyulu bir şekilde bu yapılaşmayı kısa sürede kentimize kavuşturmayı temenni ediyorum" dedi.