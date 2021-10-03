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Haberler İzmir Kılıçlı cinayet sil baştan

Kılıçlı cinayet sil baştan

Kılıçlı cinayet sil baştan

3.10.2021

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2017 yılında üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'ün, yeniden yargılandığı İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen adli tıp raporunda, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirtip, yeniden 'müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti.

POLİSİ KENDİ ARAMIŞTI
İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü'yü öldürmüştü. Bir barda eğlendikten sonra genç kızı evine davet eden, burada babasına ait kılıcı Tütüncü'nün boynuna ve omzuna saplayan Öztürk, daha sonra polisi arayıp, teslim olmuştu.

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