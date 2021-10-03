Tunç Soyer kongre için Macaristan’a gidecek

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) Fransa'da yapılacak Genel Kurul toplantısı öncesinde 4-5 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın Vişegrad şehrindeki Büro Toplantısı'na katılacak. YBYK Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcısı olan Soyer, aynı zamanda kongrenin Türkiye'den tek Encümen Üyesi. 47 üye devletten 150 binin üzerinde yerel yönetimi temsil eden kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen sözleşmeler hazırlıyor.