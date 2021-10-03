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Haberler İzmir Tunç Soyer kongre için Macaristan’a gidecek

Tunç Soyer kongre için Macaristan’a gidecek

Tunç Soyer kongre için Macaristan’a gidecek

3.10.2021

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) Fransa'da yapılacak Genel Kurul toplantısı öncesinde 4-5 Ekim tarihlerinde Macaristan'ın Vişegrad şehrindeki Büro Toplantısı'na katılacak. YBYK Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcısı olan Soyer, aynı zamanda kongrenin Türkiye'den tek Encümen Üyesi. 47 üye devletten 150 binin üzerinde yerel yönetimi temsil eden kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen sözleşmeler hazırlıyor.

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