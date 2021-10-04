Çocukların kavgasında büyükler kan döktü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 'çocuk kavgası' nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Demet Kaçan (29) isimli kadın ağır yaralandı. Olay, önceki gün 19.30 sıralarında Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7514 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, S.Z. ile Demet Kaçan arasında, sokakta çocuklarının kavga ettiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya iki ailenin bireyleri de dahil oldu. Tartışma sırasında S.Z.'nin eşi K.Z., pompalı tüfek ile ateş açtı. Olayda Demet Kaçan'a birlikte 3 yakını vücutlarına isabet eden saçmalarla, K.Z. ve Şahin Kaçan (31) ise darp sonucunda yaralandı.

ÖNCE ÖLDÜ SANDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, olayda ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin Kaçan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, olayın ardından önce öldü sanılan Demet Kaçan'ın (29) doktorların yoğun çabaları sonucu hayata döndürüldüğü ortaya çıktı. Durumu ağır olan Kaçan'ın cihaza bağlandığı öğrenildi. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan K.Z. ve kardeşi İ.Z, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürülürken, iki ailenin arasında husumet olduğu, zaman zaman taraflar arasında tartışmalar ve kavgalar yaşandığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL