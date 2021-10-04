İzmir’de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eyül-3 Ekim arasında kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 12 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlardaki aramalarda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira olan 336 bin kaçak sigara, 322 kilogram nargile tütünü, 110 litre sahte içki, 4 bin 900 litre etil alkol, tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 120 obje, 3 bin 846 sahte elektronik malzeme ve 31 bin 680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



Olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.