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Haberler İzmir İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir’de 3 milyon 600 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
İHA

04.10.2021, 17:35

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eyül-3 Ekim arasında kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 12 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlardaki aramalarda, piyasa değeri 3 milyon 600 bin lira olan 336 bin kaçak sigara, 322 kilogram nargile tütünü, 110 litre sahte içki, 4 bin 900 litre etil alkol, tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen 120 obje, 3 bin 846 sahte elektronik malzeme ve 31 bin 680 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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